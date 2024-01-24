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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor - Pendikspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor - Pendikspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Pendikspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Bilet fiyatları ise Maraton Tribünü için 200 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası için 100 TL, Misafir Tribünü için 130 TL olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig\'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor - Pendikspor maçının biletleri satışa çıktı
24.01.2024 - 16:14,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Pendikspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Müsabaka, 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda maçın biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu.

Maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi; Maraton Tribünü 200 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası 100 TL, Misafir Tribünü 130 TL. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor - Pendikspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor - Pendikspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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