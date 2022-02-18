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Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı - Son Dakika

Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı

18.02.2022 22:24
Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Mahmoud Trezeguet, turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri attı.

Çaykur Rizespor ile Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GOLLER YENİ TRANSFERDEN

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 33 ve 52. dakikalarda ara transfer döneminde kadroya katılan Mahmoud Trezeguet kaydetti. Alınan bu skorun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve ligde puanını 43'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

SERDAR GÜRLER HASTANEYE KALDIRILDI

Başakşehir'de Serdar Gürler, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. deneyimli futbolcu, tomografisi çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki futbolcunun yerine ise 18. dakikada Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı - Son Dakika
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