Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı

Çaykur Rizespor ile Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GOLLER YENİ TRANSFERDEN

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 33 ve 52. dakikalarda ara transfer döneminde kadroya katılan Mahmoud Trezeguet kaydetti. Alınan bu skorun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve ligde puanını 43'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

SERDAR GÜRLER HASTANEYE KALDIRILDI

Başakşehir'de Serdar Gürler, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. deneyimli futbolcu, tomografisi çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki futbolcunun yerine ise 18. dakikada Deniz Türüç oyuna dahil oldu.