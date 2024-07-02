Trezeguet, Trabzonspor\'un Macaristan kampına katıldı

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Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da, Mısırlı oyuncu Trezeguet kampa dahil oldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Macaristan'ın Szeged şehrinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması, dar ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almazken, bordo-mavili kulübün izin vermediği Mısır Milli Takımı ile Paris Olimpiyatlarında yer almak isteyen Trezeguet ise takımın kampına katılarak antrenmanda yer aldı. - TRABZON