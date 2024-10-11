Triatlon Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Spor

Mısır'da düzenlenen 13 ve 15 Yaş Altı Dünya Triathle Şampiyonası'nda Melis Tusem Erim ve Uğur Uçar'dan oluşan bayrak milli takımı üçüncü oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, karışık takım bayrak yarışında Melis Tusem Erim ve Uğur Uçar'ın 13 yaş altı kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya aldığı ifade edildi.

Aynı yarışta mücadele eden Nadide Nehir Çakan ve Sarper Çakar'ın 9'uncu, Belinay Çelik ve Mert Işıldak'ın ise 10'uncu olduğu aktarıldı.

15 yaş altı kategorisinde Elif Duman ve Berker Deveci'nin 5'inci, Nevra Fandakli ve Rüzgar Kasımoğlu'nun da 10'uncu sırayı aldığı kaydedildi.