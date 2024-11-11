TSSF'nin Yeni Başkanı Kadir Sağlam - Son Dakika
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Spor

TSSF'nin Yeni Başkanı Kadir Sağlam

TSSF\'nin Yeni Başkanı Kadir Sağlam

Kadir Sağlam, TSSF başkanlık seçimlerini kazanarak yeni başkan oldu. Yeni projeler duyurdu.

11.11.2024 15:43
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin başkanlık seçimini Kadir Sağlam kazandı.

TSSF'nin yeni başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçildiği 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'daki The Green Park Hotel'de bugün gerçekleştirildi. 2024 yılında federasyon başkan vekili olarak görev yapan Kadir Sağlam ile federasyonun eski başkanlarından Şahin Özen'in yarıştığı seçimde, Türkiye'nin birçok bölgesinden sualtı sporları camiasını temsilen gelen 113 delege oy kullandı. Oylamanın ardından yapılan sayım sonunda adaylardan Kadir Sağlam, 86 delegenin oyunu alarak TSSF'nin 4 yıllığına yeni dönem başkanı seçilirken, Şahin Özen ise 25 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. TSSF'nin yeni dönem başkanı Kadir Sağlam'ın yönetiminde görev alacak yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

TSSF'nin yeni başkanı seçilen Kadir Sağlam, delegelerin başkanlık görevini kendisine layık görmesinden büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "23 yıldır farklı kademelerde aldığım görevlerle bu güzide spor camiasının bir parçasıyım. Bu seçimle bana emanet edilen hizmet makamı olan başkanlık makamının tüm sorumluluğu ve bilinciyle tüm delegelerimizin iradesini kararlılıkla temsil edeceğimin altını özellikle çiziyorum. Seçimde oy kullanan tüm delegelere gönülden teşekkür ediyorum. Biz, başarı ve üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük federasyonlarından biriyiz. Yeni dönemde yeni yönetim kurulu üyelerimiz ve kurullarımızla demokratif, şeffaf, katılımcı, disiplinli yönetim anlayışıyla her branşımızda uluslararası standartlara, uluslararası başarılarımıza yenilerini eklemeye odaklanacağız" dedi.

Kadir Sağlam, camianın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerden bazılarını şöyle açıkladı:

"Cankurtarma merkezlerimizin her açıdan uluslararası standartlarda faaliyet göstermesi için gereken desteği kesinlikle sunacağız. Cankurtaran Türkiye şampiyonluğu organizasyonlarını her yıl düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Amacımız, uluslararası şampiyonlar yetiştirmek.

Altyapısı CMAS standartlarında olacak şekilde çocuk dalışı projesini başlatacağız ve hayata geçireceğiz.

Yeni dönemde federasyonumuz çatısı altında artık teknik dalış yapılabilecek. Bunda son derece kararlıyız.

Engelli dalış merkezlerimize desteklerimizi arttıracağız.

Dalış merkezlerimizin sorunlarına daha etkili bir yaklaşım ve çözüm süreci için federasyonumuz ve bakanlığımız ile dalış merkezlerimiz arasında özel bir kurul oluşturacağız.

Su üstü ve sualtı doğasıyla dünyada fark oluşturacak dalış noktaları üzerindeki yasakların kaldırılarak buraların hizmete açılması için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Spor kulüplerimizin ihtiyacı olan altyapı, teknik ve malzeme desteğini kesinlikle arttıracağız, birlikte ürettiğimiz çözümleri hayata geçireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TSSF'nin Yeni Başkanı Kadir Sağlam - Son Dakika

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