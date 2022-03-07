TSYD kupası "Bebesha"nın - Son Dakika
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TSYD kupası "Bebesha"nın

07.03.2022 10:17
TSYD kupası "Bebesha"nın

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına düzenlenen koşuyu Serdal Adalı'nın "Bebesha" isimli atı kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına düzenlenen koşuyu Serdal Adalı'nın "Bebesha" isimli atı kazandı.

1300 metre kum pistte yapılan yarışta, Serdal Adalı'nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Bebesha isimli tay, jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde 1.21.17'lik derecesiyle kupaya uzanan isim oldu. Bebesha böylece çıktığı 3.koşusundan da birincilikle ayrılmasını bildi.

Koşuda ikinciliği Kübra Hanım, üçüncülüğü Moldau, dördüncülüğü Carignan ve beşinciliği de Granger elde etti.

Bu arada kazanan atın sahibine vekaleten Adana Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp'e kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın verdi.

TSYD Adana Şube Başkan Vekili Tevfik Dinçkalmış da günün anısına Adana Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp'e çiçek takdim etti.

Adana Hipodromu'ndaki törene TSYD Adana Şubesi As Başkanı İrfan İşisağ, yönetim kurulu üyesi Murat Karaman, TSYD Adana Şube Müdürü Mehmet Önal ile TSYD üyesi gazeteciler katıldı. - ADANA

TSYD kupası Bebesha nın

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Serdal Adalı, Hipodrom, Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TSYD kupası 'Bebesha'nın - Son Dakika


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