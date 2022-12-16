24 Şubat tarihinde patlak veren Rusya- Ukrayna savaşı cephede tüm dehşetiyle sürerken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'den çok konuşulacak bir talep geldi.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final maçı Pazar günü Arjantin- Fransa arasında oynanacak. Maç öncesi ise Zelenski'den FIFA'ya ilginç bir talep geldi. Zelenski final maçı öncesi, telekonferans yolu ile bağlanmak istedi.
Zelenski'nin bu talebini ise FIFA yönetimi reddetti. BBC'ye konuşan yetkili, teklifin reddedilmesine rağmen görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
Son Dakika › Spor › Zelenski'den Dünya Kupası çıkartması! Final maçı öncesi, stada bağlanmak istedi! FIFA'dan jet hızında ret geldi - Son Dakika