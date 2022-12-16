Zelenski'den Dünya Kupası çıkartması! Final maçı öncesi, stada bağlanmak istedi! FIFA'dan jet hızında ret geldi - Son Dakika
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Zelenski'den Dünya Kupası çıkartması! Final maçı öncesi, stada bağlanmak istedi! FIFA'dan jet hızında ret geldi

16.12.2022 21:23
Zelenski'den Dünya Kupası çıkartması! Final maçı öncesi, stada bağlanmak istedi! FIFA'dan jet hızında ret geldi

Tüm dünya Pazar günkü Dünya Kupası final maçına kitlenirken, Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski'den ilginç bir talep geldi. Zelenski tüm dünyanın kitlendiği maç öncesi stada telekonferans yolu ile bağlanarak konuşma yapmak istedi, ancak FIFA Zelenski'nin bu isteğini reddetti.

24 Şubat tarihinde patlak veren Rusya- Ukrayna savaşı cephede tüm dehşetiyle sürerken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'den çok konuşulacak bir talep geldi.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇINDA KONUŞMAK İSTEDİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final maçı Pazar günü Arjantin- Fransa arasında oynanacak. Maç öncesi ise Zelenski'den FIFA'ya ilginç bir talep geldi. Zelenski final maçı öncesi, telekonferans yolu ile bağlanmak istedi.

FIFA TALEBİ REDDETTİ

Zelenski'nin bu talebini ise FIFA yönetimi reddetti. BBC'ye konuşan yetkili, teklifin reddedilmesine rağmen görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

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Son Dakika Spor Zelenski'den Dünya Kupası çıkartması! Final maçı öncesi, stada bağlanmak istedi! FIFA'dan jet hızında ret geldi - Son Dakika


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