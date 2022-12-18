Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini stattan takip etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini stattan takip etti

18.12.2022 19:45

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını birçok ünlü isim ve siyasetçi de izlemeye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'da gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası maçın oynanacağı statta yerini aldı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son düzlüğe girildi. Dünya Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle Katar'ın başkenti Doha'ya gün içerisinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

MAÇI İZLEMEYE GİTTİ

Yaptığı ziyaretler sonrasında Arjantin ile Fransa maçını izlemeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ayrılan kısımda maçı Katarlı yetkililerle beraber izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası çıkarması! Maçı bizzat statta izledi

FUAT OKTAY VEKALET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet etti. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası çıkarması! Maçı bizzat statta izledi

KAPANIŞ TÖRENİNE DE KATILACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da final karşılaşmasını takip etmesinin ardından Dünya Kupası kapanış törenlerine de katılacağı da öğrenildi. Katarlı yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti kabul etmesi nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı heyecanı (2) 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı heyecanı (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini izliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini izliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin, Fransa, Katar, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini stattan takip etti - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Fransa'nın yıldızı Mbappe, 97 saniyede Dünya Kupası finalinin kaderini değiştirdi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini stattan takip etti
19:34 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin açıklama! Bakanlık 2 kardeşi koruma altına aldı
18:44 Dünya Kupası finalinde Arjantin fırtınası! 36 dakikada yaşananlar futbolseverleri şaşırttı
18:46 "İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse mazbata alamaz" demişti! YSK Başkanı sözlerine açıklık getirdi
18:22 Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde bir rekora imza attı
18:09 Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu
17:53 Demir korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu! Ailesine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
17:40 Camide nikah töreni yapıp pasta kesen çifte sosyal medyada tepki yağdı
17:30 İstanbul'da korkunç manzara! Onlarca kedinin bacağını "büyü" için kesmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2022 20:17:41. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini stattan takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement