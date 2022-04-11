Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor

11.04.2022 11:57
Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra çarpıcı yorumlarda bulundu. Tümer Metin'in Mert Hakan için yaptığı ''İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor'' yorumu dikkat çekti.

Sarı-Lacivertliler'in Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşamaya Mert Hakan'ın rakip futbolcularla yaşadığı polemikler damga vurdu. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, "Mert Hakan iyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyorum" yorumuyla gündemi salladı.

İşte Tümer Metin'in yorumları:

"MAÇI BIRAKIP TAYLAN'I İZLEDİM"

"Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin.

Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

"SERDAR DOĞRU OYNADI"

Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal.

Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

"HERKES YETERSİZ, KUSURA BAKMASINLAR"

Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu...

Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

"DİLİM VARMIYOR"

Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek."

YORUMLAR
500
Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı

Galatasaray, Tümer Metin, Tivibu Spor, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:09:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement