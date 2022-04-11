Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor - Son Dakika

Sarı-Lacivertliler'in Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşamaya Mert Hakan'ın rakip futbolcularla yaşadığı polemikler damga vurdu. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, "Mert Hakan iyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyorum" yorumuyla gündemi salladı.

İşte Tümer Metin'in yorumları:

"MAÇI BIRAKIP TAYLAN'I İZLEDİM"

"Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin.

"SERDAR DOĞRU OYNADI"

Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal.

"HERKES YETERSİZ, KUSURA BAKMASINLAR"

Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu...

"DİLİM VARMIYOR"

Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek."