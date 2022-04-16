Tüpünü eline alan taraftar sosyal medyayı karıştırdı: Abdullah hocam, bu millet yakar ortalığı - Son Dakika
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Tüpünü eline alan taraftar sosyal medyayı karıştırdı: Abdullah hocam, bu millet yakar ortalığı

16.04.2022 17:18

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalmasıyla bordo-mavililerin galibiyet hasreti sürüyor. Taraftarlar bu duruma bir kıraathanede çekilen video ile tepki göstererek, "Abdullah hocam, bayrakları sandığı mı koyalım yoksa çıkaralım mı? Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu millet delirdi. Bu millet yakar ortalığı." dedi. Bu esnada arkada eline aldığı tüpü havaya kaldıran bir taraftarı sakinleştirmeye çalışan insanlar ise dikkat çekti.

Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililerin, son haftalarda kaybettikleri puanlarla şampiyonluğun ilanını ileri tarihlere atmasına bir taraftarın gösterdiği tepki olay oldu.

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"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bir Trabzonspor taraftarının sosyal medyadan paylaştığı tepki videosu kısa sürede büyük ilgi çekti. Taraftar videoda, "Abdullah hocam, bayrakları sandığı mı koyalım yoksa çıkaralım mı? Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu millet delirdi. Bu millet yakar ortalığı." dedi. Arkada eline aldığı tüpü havaya kaldıran bir taraftarı sakinleştirmeye çalışan insanlar ise dikkat çekti.

Tüpü patlatacaktı, zor tuttular! Kıraathanedeki taraftarların Abdullah Avcı tepkisi ortalığı yıktı geçti
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüpünü eline alan taraftar sosyal medyayı karıştırdı: Abdullah hocam, bu millet yakar ortalığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüpünü eline alan taraftar sosyal medyayı karıştırdı: Abdullah hocam, bu millet yakar ortalığı - Son Dakika
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