Turgutlu Belediyesi, Türkiye Avusturya maçı için dev ekran kuracak

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Turgutlu Belediyesi, UEFA EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Avusturya maçı için dev ekran kuracak. Turgutlulular, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulacak dev ekran karşısında hep birlikte maç izleyerek milli takıma destek verecek.

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen milli takım, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek milli takımın performansı ise Turgutlu'da hep birlikte izlenecek. Turgutlu Belediyesi, millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Avusturya ile oynayacağı maçını, 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulacak dev ekrandan yayınlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Milli maç heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Umarım bu heyecan ve coşku güzel bir galibiyetle taçlanır. Şimdiden bizim çocuklara yürekten başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA