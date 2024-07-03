Türk Biniciler Hollanda'da Genç Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Hollanda'da düzenlenecek Engel Atlama Yıldız, Genç Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli biniciler belli oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 15-21 Temmuz tarihlerinde Kronenberg kasabasında yapılacak.
Engel Atlama Yıldız, Genç Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gençlerde Alin Yazıcı, Selim Kerim Gürdoğan, Sinan Metin Gürdoğan, yıldızlarda; Derin Surözü, Gülara Özcan, Kayra İrem İzmir ve Zeynep Kart temsil edecek.
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