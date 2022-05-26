Türk futbol kulübü, Almanya'da Eyalet Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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Türk futbol kulübü, Almanya'da Eyalet Ligi'ne yükseldi

26.05.2022 11:39
Türk futbol kulübü, Almanya'da Eyalet Ligi'ne yükseldi

Almanya'nın Offenbach şehrinde 1987'de kurulan Türkspor Offenbach Futbol Kulübü, sezonu şampiyon tamamlayarak Eyalet Ligi'ne yükseldi.

Almanya'nın Offenbach şehrinde 1987'de kurulan Türk spor Offenbach Futbol Kulübü, sezonu şampiyon tamamlayarak Eyalet Ligi'ne yükseldi.

Başkanlığını Mehmet Çavuşoğlu'nun ve Teknik Direktörlüğünü Ufuk Eroğlu'nun yaptığı Türkspor Offenbach, 1987'de Almanya'nın Offenbach şehrinde kuruldu. Türk spor kulübü, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak Eyalet Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Etkili bir futbol ortaya koyan Türkspor Offenbach, ligin bitimine 3 hafta kala 27. haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Offenbach şehrinin tek Türk takımı olan Türkspor Offenbach, şampiyonluk kutlamalarını pazar günü birçok ünlünün katılımı ile "My Fest Germany" adı altında 15 bin kişi yapacak.

Takımın bu sezonki gol yükünü 26 golle Alpay Ertas ve 23 golle Abdullah Tamac çekti. Büyük oranla Türk kökenli gençlerden oluşan Türkspor Offenbach'ın son maçına 2 binden fazla Türk vatandaşı büyük ilgi gösterdi. Frankfurt Başkonsolosu, birçok Türk iş adamı, Offenbach Belediye Başkanı ve Türk kökenli siyasetçilerin de izlediği maça ilgi yoğun oldu.

Offenbach son karşılaşmada rakibi FV 06 Sprendlingen takımını yenerek şampiyonluk yaşadı.

(İHA)

Türk futbol kulübü, Almanya'da Eyalet Ligi'ne yükseldi
Türk futbol kulübü, Almanya'da Eyalet Ligi'ne yükseldi

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Kaynak: İHA

Offenbach, Almanya, Futbol, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol kulübü, Almanya'da Eyalet Ligi'ne yükseldi - Son Dakika


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