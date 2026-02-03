Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez
03.02.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı. Söz konusu müsabakaların 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken, 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası dün oynanan Esenler Erokspor - Ümraniyespor maçıyla sona erdi. Bu hafta oynanan mücadelelerde rakiplerine konuk olan takımların performansı dikkat çekti.

DEPLASMAN TAKIMLARI GOL ATAMADI

1. Lig'in 23. haftasında yapılan 10 karşılaşmada hiçbir deplasman takımı gol sevinci yaşayamadı. Atılan toplam 21 golün tamamı ev sahibi ekiplerden geldi. Amed Sportif Faaliyetler'in, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadele ile Erzurumspor FK'nın Sarıyer'i 4-0 yendiği müsabaka haftanın en gollü maçları oldu.

10 MAÇIN 8'İNİ EV SAHİPLERİ KAZANDI

Söz konusu 10 maçın 8'inde de gülen taraf ev sahibi ekipler oldu. 2 karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez

1. Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

  • İstanbulspor 1-0 Hatayspor
  • Iğdır FK 0-0 Manisa FK
  • Erzurumspor FK 4-0 Sarıyer
  • Çorum FK 1-0 Ankara Keçiörengücü
  • Bodrum FK 3-0 Serikspor
  • Sivasspor 0-0 Pendikspor
  • Bandırmaspor 2-0 Vanspor FK
  • Boluspor 2-0 Sakaryaspor
  • Amed Sportif Faaliyetler 7-0 Adana Demirspor
  • Esenler Erokspor 1-0 Ümraniyespor

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Ülke futbolunun önlenemez çöküşü ! 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 21:54:08. #7.11#
SON DAKİKA: Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.