Türk Telekom, Hapoel'e Yenildi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 94-77 mağlup oldu.
Ankara'da oynaması gereken maç, Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı.
Türk Telekom, Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-14, ilk yarısını da 44-39 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan Türk Telekom, son çeyreğine 65-62 geride girdiği karşılaşmayı 94-77 kaybetti.
Başkent ekibi gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Hapoel Bank Yahav ise 7. galibiyetini elde etti.
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