Türk Telekom, Olivier Hanlan'ı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, Olivier Hanlan'ı transfer etti

Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, Kanadalı şutör oyun kurucu Olivier Hanlan'ı transfer etti. Hanlan, geçen sezonu CSKA Moskova takımıyla geçirdi ve Türkiye liginin 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giydi. Ayrıca, Zalgiris Kaunas, Le Mans, Austin Spurs, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Openjobmetis Varese ve CSKA Moskova kulüplerinde de oynadı.

03.07.2024 15:57
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Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, Kanadalı şutör oyun kurucu Olivier Hanlan'ı transfer etti.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezonu CSKA Moskova takımıyla geçiren Olivier Hanlan'ı renklerimize bağladık. Aileye hoş geldin." denildi.

Türkiye liginin 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu; Zalgiris Kaunas, Le Mans, Austin Spurs, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Openjobmetis Varese ve CSKA Moskova kulüplerinde de oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Telekom, Olivier Hanlan'ı transfer etti - Son Dakika

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