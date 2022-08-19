Türkiye-Yunanistan basketbol maçı Tivibu Spor'da yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı Tivibu Spor'da yayınlanacak

19.08.2022 13:56
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı Tivibu Spor'da yayınlanacak

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası'nın final maçı olan Türkiye-Yunanistan karşılaşmasını ekrana getirecek.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası'nın final maçı olan Türkiye- Yunanistan karşılaşmasını ekrana getirecek. Mücadele bugün 21: 00'da şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası'nın son maçı olan Türkiye-Yunanistan final mücadelesini basketbolseverlerle buluşturuyor. NBA yıldızlarının yer alacağı mücadele, bu akşam 21: 00'da Tivibu Spor'dan şifresiz ve canlı olarak ekranlara geliyor.

Dev turnuvada son maç

Dünya Kupası elemeleri ve EuroBasket 2022 öncesinde son maçlarını oynayan Ergin Ataman önderliğindeki Türkiye, Acropolis Turnuvası'nda Gürcistan'ı 101-88 skorla yenmişti. Yunanistan ise Polonya'yı 101-78 skoruyla mağlup etmeyi başardı. Turnuva Türkiye ve Yunanistan final maçı ile sona erecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Blast Premier Fall Groups turnuvası Tivibu Spor'da Blast Premier Fall Groups turnuvası Tivibu Spor'da Blast Premier Fall Groups turnuvası Tivibu Spor'da yayınlanacak Blast Premier Fall Groups turnuvası Tivibu Spor'da yayınlanacak
Kaynak: İHA

Türk Telekom, Tivibu Spor, Yunanistan, Türkiye, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Yunanistan basketbol maçı Tivibu Spor'da yayınlanacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
12:03 İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan basketbol maçı Tivibu Spor'da yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement