Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Wulfz Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Ligde B Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Fatih Vatanspor'u eledi. A Grubu lideri sarı-lacivertliler ise çeyrek finalde Hakkarigücü'nü geçerek yarı finale geldi.

İki takım arasında Vefa Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 76. dakikasında Emmaculate Msipa'nın attığı golle eşitliği bozan Wulfz Fatih Karagümrük, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı yöneticiler de statta izledi.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Haziran Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahiplinde Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanacak.