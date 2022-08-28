Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı.
Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tüm branşlarda müsabakalar yapılıyor.
Yarışlar sırasında genç atletler, derece elde etmek için mücadele ediyor. Galatasaraylı atlet Anthony George Smith, 100 metre yarışında 10.35 saniyelik derecesiyle, daha önce Umut Uysal'a ait gençler açık saha Türkiye rekorunu kırdı.
Müsabakalar, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.
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