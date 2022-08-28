Yarışlar sırasında genç atletler, derece elde etmek için mücadele ediyor. Galatasaraylı atlet Anthony George Smith, 100 metre yarışında 10.35 saniyelik derecesiyle, daha önce Umut Uysal 'a ait gençler açık saha Türkiye rekorunu kırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı - Son Dakika

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