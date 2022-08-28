Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı - Son Dakika
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Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı

28.08.2022 19:54
Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı

Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı.

Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tüm branşlarda müsabakalar yapılıyor.

Yarışlar sırasında genç atletler, derece elde etmek için mücadele ediyor. Galatasaraylı atlet Anthony George Smith, 100 metre yarışında 10.35 saniyelik derecesiyle, daha önce Umut Uysal'a ait gençler açık saha Türkiye rekorunu kırdı.

Müsabakalar, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

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Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Ligi Final Kademesi yarışları, Bursa'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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