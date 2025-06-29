Türkiye 4. Sırada

Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nde mücadele eden milli sporcular, 4. sırayı aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyon, 17 disiplinde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Şampiyonaya 40 sporcuyla katılan Türkiye Milli Atletizm Takımı, iki gün sonunda 382 puanla 4. sırada yer aldı. Türkiye bu sonuçla 2 yılda bir düzenlenen şampiyonada 2. ligde yarışmaya devam edecek.

Belçika, topladığı 451,5 puanla 16 ülkenin mücadele ettiği organizasyonu zirvede bitirdi. Belçika'yı, Slovenya (402,5 puan) ve Norveç (400) izledi.

Genel klasmanda ilk 3'e giren Belçika, Slovenya ve Norveç 1. lige yükseldi. Son 3 sıradaki Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan ve Letonya ise 3. lige düştü.