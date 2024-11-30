Türkiye, Balkan Tekvando Şampiyonu

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Türk sporcular, 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 30'u altın, 76 madalya kazanarak tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen organizasyonda 8 ülkeden, 475 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya 94 sporcuyla katılan Türkiye; büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 30 altın, 30 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlı tekvandocular, büyüklerde 21 (10 altın, 7 gümüş, 4 bronz), gençlerde 31 (11 altın, 12 gümüş, 8 bronz), yıldızlarda ise 24 (9 altın, 11 gümüş, 4 bronz) madalya elde etti.

Türkiye, ülke sıralamasının yanı sıra kadın ve erkek takım olarak da zirvede aldı.