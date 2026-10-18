Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta Mersinspor ve Finalspor galibiyetleriyle sona erdi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta Mersinspor ve Finalspor galibiyetleriyle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta bugün oynanan iki müsabakayla sona erdi. Mersinspor, Darüşşafaka'yı 95-82, Finalspor ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 68-52 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta bugün oynanan iki müsabakayla sona erdi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mersinspor-Darüşşafaka: 95-82
Finalspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 68-52
Kaynak: AA
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