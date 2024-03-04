Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı: Binicilik çocukların gelişimi için önemli

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, bu branşın çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.
Hasan Engin Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocukların erken yaşta dahil olduğu spor dalları gelişime açıktır." dedi.
Federasyon yönetimine geldiklerinde Pony Ligi'nin bulunmadığını aktaran Tuncer, "Ben her zaman söylerim, geleceğin yöneticileri bu spor dalından çıkacak. Çocuklar küçük yaşta at bindiği zaman, kişisel gelişimde büyük değişiklikler görüyoruz. Bu spor sayesinde çok güzel arkadaşlık da kuruyorlar. Çocuklar, yarışacakları parkuru akıllarına işliyor. At üzerine çıkınca, belirli bir zaman içerisinde parkuru hatasız bitirmek zorundalar. Bu sayede koordinasyon ve hafıza yetenekleri gelişiyor. Çocuklar, at binerken ani değişikliklere hazır oluyor. Bu şekilde gelişen bir zihin, insan ilişkilerinde başarılı da olur." diye konuştu.
"Binicilik, geleceği çok parlak bir spor"
Katılımın son yıllarda artığını dile getiren Tuncer, "Gelir anlamında Türkiye bir yere doğru gidiyor. Binicilik sporu da aynı şekilde ilerliyor. Uzun vadeli planlarımız var. Bakanlıkla iş birliği yaparak Kastamonu'da ana dalı binicilik olan bir spor lisesi kurduk. Orada olimpiyat sporcusu yetiştirmek istiyoruz. Kastamonu'da milli sporcuların yetişmesi için merkez var. Orada da bir tesis yapmayı planlıyoruz. Binicilik, geleceği çok parlak bir spor. Aileler, çocuklarını teşvik etsinler. İmkanı iyi olmayanlar da sponsor bulabilir ve biniciliğe devam edebilir. Biniciliği okul sporlarına dahil ettirdik. Buradan da sistemimize giriş var. İlerleyen yıllarda katlayarak gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Tuncer, 6-14 yaş arası çocukların katıldığı Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi'nin Türk biniciliğine çok önemli katkılar yapacağını belirterek, "Çocuğa yapılan yatırım boşa gitmez. Bununla beraber, branşınızda altyapı yoksa başarılar elde edemezsiniz. Sporcu yetiştirmek istiyorsak, altyapı önemli. Liseye önem vermemizin sebebi de zaten bu." değerlendirmesinde bulundu.
Ailelerin Pony Ligi'ne önem verdiğini dile getiren Tuncer, "2024 Pony Ligi'nin ikinci ayağı Bursa'da olacak. Aileler, bu organizasyona severek gidiyor. Çocukların farklı yerlerde müsabakalara çıkması çok değerli. Kendi tesisinizde at binebilirsiniz ama farklı bir tesiste at binmenin heyecanı başkadır. Ben organizasyonun çok güzel geçeceğini umuyorum. Bu organizasyonu 3 yıldır yapıyoruz. Hep birlikte çok güzel sonuçlar elde edeceğiz." şeklinde konuştu.
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