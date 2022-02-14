Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası, Gebze'de yapıldı

Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 75 kulüp ve 700 sporcu katıldı. Yarışma sonuçlarına göre, 24 Mart'ta İsrail'de yapılacak Len Kupası için milli takımın aday ve kamp kadro su seçildi.

Şampiyonada yaş kategorisine göre birinci olan sporcular şöyle:

Poyraz Şan Aşkın (16 yaş, 7 bin 500 metre serbest), Mehmet Gazi Gelirli (17 yaş, 7 bin 500 metre serbest), Azra Karabulut (16 yaş, 7 bin 500 metre serbest), Merve Erdemir (17 yaş, 7 bin 500 metre serbest), Boran Atasoy (14 yaş, 5 bin metre serbest), Emir Batur Albayrak (15 yaş, 5 bin metre serbest), Azra Armağan (14 yaş, 5 bin metre serbest), Talya Erdoğan (15 yaş, 5 bin metre serbest), Bekir Murat Postalcıoğlu (13 yaş, 3 bin metre serbest), Eylül Nisa Ayçetin (13 yaş, 3 bin metre serbest), Bekir Sıvacı (12 yaş, 2 bin metre), İkra Sıvacı (12 yaş, 2 bin metre), İbrahim Burhan (11 yaş, 1000 metre), Emine Doğa Aktaş (11 yaş, 1000 metre), Emir Batur Albayrak (14 yaş, 10 bin metre serbest), Muhammed Kerem Aslan (18 yaş, 10 bin metre serbest), Batuhan Ecrin Pınar (19 yaş, 10 bin metre serbest), Doğukan Ulaç (20 yaş, 10 bin metre serbest), Sevim Eylül Süpürgeci (14 yaş, 10 bin metre serbest), Sıla Pazar (18 yaş, 10 bin metre serbest).