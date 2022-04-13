Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Kurtuluş, projelerini anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Kurtuluş, projelerini anlattı Açıklaması

13.04.2022 13:08
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Kurtuluş, projelerini anlattı Açıklaması

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Burhan Kurtuluş, "Buz patenini sevdirip, temsil sporu değil de kürsü sporu haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Burhan Kurtuluş, "Buz patenini sevdirip, temsil sporu değil de kürsü sporu haline getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Kurtuluş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 17 Nisan'da yapılacak genel kurulda başkan adayı olduğunu söyledi.

Buz pateninde önemli bir başarının bulunmadığını belirten Kurtuluş, "Buz patenini sevdirip, temsil sporu değil de kürsü sporu haline getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunu başaracağız." ifadesini kullandı.

Kurtuluş, sporcu sayısını artırmak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeterli tesis olmasına rağmen dağılımda problem var. Buz tesisi konusunda son 20 yılda büyük hamle yapıldı. Mevcut 16 tesisimiz var. Büyükşehirlerdeki tesis sayımız yetersiz. Amacımız bunların sayısını artırmak. Bu sporu tanıtmak, sevdirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun için de tanıtım ve reklama önem veriyoruz."

Günde 1-2 saatlik antrenmanla sporcuların gelişemeyeceğini anlatan Kurtuluş, "Büyükşehirlerde spor okulları açmayı planlıyoruz. Eğitimi spora uydurmayı amaçlıyoruz. Bu okullarda antrenman saatleri ders saatleriyle uyumlu hale gelecek. Günde 5-6 saatlik antrenmanla dünya çapında başarılar elde edebiliriz." diye konuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Kurtuluş, projelerini anlattı Açıklaması
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Kurtuluş, projelerini anlattı Açıklaması
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına aday olan Kurtuluş, projelerini anlattı Açıklaması

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Kaynak: AA

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