Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi

17.04.2022 17:56
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa, geçerli oyların 193'ünü alan Dr. Burhan Kurtuluş seçildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa, geçerli oyların 193'ünü alan Dr. Burhan Kurtuluş seçildi.

Federasyonun seçimli genel kurul toplantısı, Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi.

Genel kurulda federasyonun denetleme kurulu raporları ve bütçesi oylamayla ibra edildi.

Seçimlerde federasyonun mevcut başkanı Gökhan Özdemir ve Burhan Kurtuluş adına oy kullanıldı. 286 delegeden 193'ünün oyunu alan Burhan Kurtuluş federasyonun yeni başkanı oldu. Eski Başkan Gökhan Özdemir ise 87 oy alırken, 6 oy da geçersiz sayıldı.

Bütün delegelere ve eski yönetime teşekkür eden Burhan Kurtuluş, bu spora ilgiyi artırmak için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün sporculara, hedeflerine ulaşmaları için gereken her türlü desteği sağlayacak, potansiyellerini maksimum seviyeye çıkartmak için çalışacağız. Teknolojiden en üst düzeyde faydalanarak güncel gelişmeleri bu spora sürekli entegre edeceğiz. Dinamik bir yönetim yapısını finansal istikrarla destekleyerek sporumuza katkı sağlayacağız. Ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda başarıya ulaşmamızda çok önemli rolü olan federasyon görevlilerinin daha iyi imkanlara kavuşmasını, donanımlarını daha etkin kullanmalarını sağlamayı da önemsiyoruz. Kısaca buz patenini markalaştırmak istiyoruz. Bu seçimde kaybeden olmadı. Hepimiz kazandık. Bütün buz pateni camiasına teşekkür ediyorum."

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına seçilen Dr. Burhan Kurtuluş'un yönetiminde şu isimler yer alıyor:

"Recep Ali Er, Kemalettin Aydın, Hayrettin Kadıoğlu, Orhan Şahin, Atilla Yücel, Engin Ahmet Saygı, Engin Yaşar, Naci Korucu, Derya Aksoy, Murat Parpucu, Serhan Çatal, Ahmet Hamdi Işık, Tuğba Demirboğa, Köksal Kaçmaz."

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi

YORUMLAR
500
Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte iftar verdi Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte iftar verdi

Gökhan Özdemir, Türkiye, Ankara, Otel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı!
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:48 Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı! Sağanak yağış Trakya'da başladı
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 18:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement