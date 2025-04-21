Türkiye\'de E-Spor Büyüyor

SPOR akımı Kara Esports'un kurucusu Vural Üzül, sektörün dünyada olduğu gibi Türkiye'de büyümeye devam ettiğini söyleyerek "Newzoo araştırmasına göre 2025'e kadar küresel e-spor gelirlerinin 1,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye özelinde ise izleyici sayısının her geçen gün büyüdüğü, etkinliklerde dijital katılımın 2024 yılında yüzde 25 artış gösterdiği bildirildi. Profesyonel takım sayısının 200'ü geçmesi ve sponsorluk anlaşmalarının her yıl ortalama yüzde 20 artması, sektörün geleceği açısından umut verici bulunuyor. Biz de Mobile Legends takımına iki Filipinli oyuncu transfer ettik. Bu nedenle profesyonel yönetim ve sağlam altyapı e-spor takımlarının vazgeçilmezidir. Oyuncu transfer bedelleri dahi milyonlarca liraya ulaştı. E-spor artık geleneksel sporlara rakip bir ekonomik büyüklüğe sahip" dedi.

Aynı zamanda içerik üreticisi olan Üzül, "2025 itibarıyla dünya genelinde e-spor seyirci sayısının 641 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye olarak bu yükselişte Asya-Pasifik ülkeleriyle birlikte ciddi bir pay alıyoruz. Genç nüfusun teknolojiye olan ilgisi, özellikle mobil platformlarda yoğunlaştı. Bu durum Türkiye'yi e-spor yatırımları açısından cazip bir ülke haline getirdi. Takımın başarısında sponsorluk destekleri de önemli rol oynuyor. Dijipin CEO'su Tayfun Ceylan ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bize sadece finansal değil aynı zamanda dijital anlamda da büyük katkı sağladı. Uluslararası turnuvalarda görünürlüğümüz arttı, oyuncularımız daha iyi imkanlarla sahaya çıkıyor" şeklinde konuştu. Dijipin'in sunduğu dijital altyapı ve pazarlama gücü sayesinde takımın performansı da ivme kazandı" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SEYİRCİ İLGİSİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Üzül, "Gaming in Turkey tarafından yayınlanan Türkiye Oyun Sektörü Raporu'na göre, Türkiye'de e-spora duyulan ilgi giderek artıyor. 2024 yılında ülkede düzenlenen büyük e-spor organizasyonlarının dijital izleyici ortalamasında yüzde 25 oranında gözle görülür bir artış yaşandı. Türkiye pazarındaki bu büyüme sektörün geleceği açısından önemli ancak daha da önemlisi bu ilgiyi sürdürülebilir hale getirmek. Bu sebeple, izleyicilerin deneyimlerini zenginleştirici içerikler üretmek ve oyuncularımız için profesyonel desteği artırmak ekibimizin temel hedeflerinden biri" dedi.

'YÜKSELEN PAZARLAR, E-SPOR EKOSİSTEMİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR'

Üzül, "Newzoo'nun verdiği bilgilere göre, özellikle Asya-Pasifik ülkeleri ve Türkiye gibi yükselen pazarlar, küresel e-spor sektörünün büyümesinde kritik bir öneme sahip. Türkiye, profesyonel e-spor takımları ve oyuncu yetiştirme programlarıyla bölgenin en dinamik pazarlarından biri olarak görülüyor. Türkiye'nin dünyada daha etkili olabilmesi adına uluslararası deneyimi yüksek oyuncularla Türk oyuncuları bir araya getiriyoruz. Küresel arenada rekabetçi güç kazanmak önemli. Ayrıca, gelecekteki yatırımların büyük kısmı yetenekli oyunculara destek sağlayacak mekanizmaların kurulmasına yönelik" ifadelerini kullandı.

'E-SPOR TAKIMLARININ DEĞERİ VE SPONSORLUKLAR ARTIYOR'

Üzül, "2024 yılında dünya genelinde aktif e-spor profesyonelleri ve yarı profesyonellerinin sayısının 260 milyonu bulduğu tahmin edilirken, Newzoo verileri e-spor takımlarının maddi değerlerinin 2025'e kadar yüzde 30 artabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye'de ise profesyonel takım sayılarının şimdiden 200'ü geçtiği ve sponsor yatırımlarının her yıl ortalama yüzde 20 arttığı belirtiliyor. Sektördeki bu değişimi yakalamak ve değerimizi yükseltmek adına çok yönlü bir stratejiyi benimsemekteyiz. Bizden üst seviye başarı bekleyen sponsorlarımıza ve topluluğumuza karşı sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

Global arenada e-sporun geldiği noktanın da altını çizen Üzül, "Bugün oyun turnuvalarının ödül havuzları milyon dolarlar ile ifade ediliyor. Bu rekabetin içinde yer almak, sadece oyuncular için değil, markalar için de ciddi bir prestij meselesi haline geldi. Oyuncu transfer bedelleri dahi milyonlarca liraya ulaşabildi. E-spor artık geleneksel sporlara rakip bir ekonomik büyüklüğe sahip" diye konuştu.

Takımlarının ilerleyen dönemde uluslararası etkinliklerde daha çok görüleceğini belirten Üzül, kurdukları yapı ile Türkiye'yi dünyada gururla temsil edeceklerini dile getirdi. 2025 itibarıyla PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang branşlarında uluslararası turnuvaların düzenli katılımcısı olacaklarını ifade eden Üzül, takımın profesyonel kadro yapılanmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

"Amacımız sadece galibiyet almak değil, esporu Türkiye'de daha geniş kitlelere tanıtıp, genç yeteneklere ilham vermektir. Bunun yanında oyuncularımıza teknik ve psikolojik açıdan destek olacak tam donanımlı bir gaming house kurmak için çalışmalarımızı hızlandırdık" diyen Vural Üzül, kurduğu takımlarla daha ilk yılında önemli başarılar hedeflediklerini belirtti.

Üzül, "Şimdiden güçlü bir yapı kurduk. Özellikle Mobile Legends: Bang Bang takımımız için Filipinler'den gelen iki değerli oyuncuyla önemli bir adım attık. Mobile Legends takımımızın resmi Türkiye ligi olan MTC sezon 5'te de 18 Nisan Cuma günü maçlarını oynamaya başlayacaktır. Mobile Legends kadromuzda Exort (Dexter Piedad Martinez), Kimpoy (Kim Dela Cruz), Alien (Barış Ali Çakır), Sunshine (Emre Sarı), Kazue (Mehmed Akif Öztürk) ve Pagu (Lukasz Bigus3) gibi yerli ve yabancı yetenekler yer alıyor. Takımın bu harmanlanmış yapısıyla hem yerel hem de uluslararası sahnede ses getirmesini bekliyoruz. PUBG Mobile takımımız da dikkat çekici isimlerden oluşuyor: Poser (Anıl Yılmaz), Lewis (Eser Çalışkan), Marso (Nurullah Tungut) ve CEOLATER (Abdulsamet Polat). Bu takımın da turnuvalarda adından sıkça söz ettirmesi için yoğun bir antrenman programı yürütülüyor" diye konuştu.