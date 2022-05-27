Türkiye-Faroe Adaları maçı için öncelikli bilet satışı başladı - Son Dakika
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Türkiye-Faroe Adaları maçı için öncelikli bilet satışı başladı

27.05.2022 11:48
Türkiye-Faroe Adaları maçı için öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile 4 Haziran Cumartesi günü evinde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile 4 Haziran Cumartesi günü evinde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı izleyecek Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için biletler satışa sunuldu. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Biletlerin genel satışı ise yarın saat 11.00'de başlayacak. Biletler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Faroe Adaları maçının tribün bilet fiyatları, kale arkası tribünler için 50 lira, Doğu ve Batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

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