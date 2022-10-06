Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak inerek 45. sıraya yerleşti - Son Dakika
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak inerek 45. sıraya yerleşti

06.10.2022 14:07
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak inerek 45. sıraya yerleşti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 460 puana sahip olan Türkiye, sıralamada üç basamak inerek 45. sıraya yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk 5'inde yer alan ülkeler değişmedi. Brezilya, bin 841 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 816 puanla ikinci, Arjantin ise bin 773 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bu takımları bin 759 puanla 4. sıradaki Fransa ve bin 728 puanla 5. sıradaki İngiltere takip etti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak inerek 45. sıraya yerleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak inerek 45. sıraya yerleşti - Son Dakika
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