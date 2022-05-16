Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi

16.05.2022 09:28
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti.

10 takım ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar sonucunda birinciliği Sabancı Üniversitesi, ikinciliği Boğaziçi Üniversitesi, üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi alırken, oyunun ruhu kupasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi kazandı. - AYDIN

Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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