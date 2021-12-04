Ayhan Yıldırım, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı seçildi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ayhan Yıldırım seçildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ayhan Yıldırım seçildi. Ankara'da bir otelde gerçekleşen genel kurulda mevcut Başkan Hasan Sayyıdan ile Ayhan Yıldırım başkanlık için yarıştı. Genel kurulda 191 oy kullanılırken, Ayhan Yıldırım 101 oy, Hasan Sayyıdan ise 78 oy aldı. 12 oy ise geçersiz sayıldı. Ayhan Yıldırım teşekkür konuşmasında "Hayatımın en duygusal anlardan birini yaşıyorum. Bu onur verici görevi aldığımız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Bundan sonra yüküm daha da ağır olacak. 7 gün 24 saat size hizmet edeceğim" dedi. Başkanlığa seçilen Ayhan Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: "

Ayhan Yıldırım teşekkür konuşmasında "Hayatımın en duygusal anlardan birini yaşıyorum. Bu onur verici görevi aldığımız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Bundan sonra yüküm daha da ağır olacak. 7 gün 24 saat size hizmet edeceğim" dedi. Başkanlığa seçilen Ayhan Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: " Mustafa Kandemir Sıla Yıldırım, Orhan Tanrıkulu, Ali Yılkıran, Alper Tanyeli , Ercan Güner, Eyhan Abdil, Ercüment Ekrem Davran, Kenan Demir , Mehmet Kozanoğlu, İsmail Korkut Vedat Yavuz , Cem Elibol, Ufuk Birdal Alvaç"

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