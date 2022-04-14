Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'den İzmir'de milli takım kampına ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'den İzmir'de milli takım kampına ziyaret

14.04.2022 14:47
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'den İzmir'de milli takım kampına ziyaret

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Erkek Güreş Milli Takımı'nın İzmir'deki kampını ziyaret etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Erkek Güreş Milli Takımı'nın İzmir'deki kampını ziyaret etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım sporcularıyla yakından ilgilenen Ünlü, Milli Takım Antrenörü Sunay Bulut'tan sporcuların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Talat Ünlü, burada yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için her türlü seferberliği başlattıklarını belirterek, "Sporcularımızın kamp dönemlerinde tüm ihtiyaçlarını yakından takip ederek çözüme kavuşturuyoruz. Tecrübeli antrenörlerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Arnavutluk'ta istediğimiz sonuçları almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek tek arzumuz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Federasyon Asbaşkanları Taner Sağır ve Yasin Arslan da hazır bulundu.

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Milli Takım, Türkiye, Halter, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'den İzmir'de milli takım kampına ziyaret - Son Dakika


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