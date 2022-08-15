Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye'nin usta satranççıları Ankara'da bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak - Son Dakika

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