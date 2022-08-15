Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak

15.08.2022 12:46
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye'nin usta satranççıları Ankara'da bir araya gelecek.

CP Otel'de düzenlenecek ve 12 gün sürecek organizasyonda, 13 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonun açılış töreni Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın da katılımıyla yarın saat 14.30'da yapılacak.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 27 Ağustos'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak - Son Dakika
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