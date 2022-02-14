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Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi

14.02.2022 09:59
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası" tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası" tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve 12-13 Şubat tarihleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde Türkiye geneli 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona sona erdi. Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen "Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda" Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu'nun verdiği olimpik barajları geçen sporcular Mayıs ayında Brezilya'da yapılacak olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Mersin'de 2 gün boyunca mücadele eden ve dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Milli takımlardan sorumlu As Başkanı Mahir Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube müdürü Vedat Akyar, Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, antrenör ve hakemler tarafından verildi.

Mersinli sporcu Serdar Ortaç Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu'nun verdiği olimpik barajı geçerek, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. - MERSİN

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Spor Federasyonu, Atletizm, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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