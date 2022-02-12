Üye Girişi
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

12.02.2022 19:27
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, 60 sporcu çeşitli branşlarda mücadele etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurulu Sorumlusu Filiz May, AA muhabirine, şampiyonada milli takım seçmelerini yapacaklarını söyledi.

Şampiyonanın güzel bir havada gerçekleştirildiğini dile getiren May, "Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu'nun verdiği olimpik barajları geçen sporcularımız mayıs ayında Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak, ülkemizi temsil edecekler. Başarılı sporcularımız var. Sporcularımızın performansını görmemiz açısından bu şampiyona önemli." diye konuştu.

Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

İlk gün sonuçları

Bugün gerçekleşen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük erkekler 100 metre:

1. Şükrü Çetinkaya

2. Ata Utkucan

3. Mehmet Turaç

Büyük erkekler 400 metre:

1. Yasin Süzen

2. Doğan Biçer

3. Serdar Ortaç

Büyük erkekler 3000 metre:

1. Yusuf Baydur

2. Osman Yekta

3. Cengiz Sevim

Büyük erkekler çekiç:

1. Muhammed Çakır

2. İsmet Bayrak

3. Caner Çetin

Büyük erkekler disk atma:

1. Muhammed Çakır

2. Hakkı Kılıç

3. Azat Gür

Büyük erkekler uzun atlama:

1. Ata Utkucan

2. Şehmus Şık

3. Ozan Kuş

Genç erkekler 100 metre:

1. Eyüp İnan

2. Muhammed Resul Evkan

3. Atabey Sağlam

Genç erkekler 400 metre:

1. Yunus Emre Şirin

Genç erkekler 1500 metre:

1. Eyüp Ül

Genç erkekler 3000 metre:

1. Murat Yavuz

Genç erkekler disk:

1. Serkan Denizdurduran

Genç erkekler uzun atlama:

1. Kaan Gökçe

2. Ali Eker

Büyük kadınlar 100 metre:

1. Aysun Akay

2. Şevval Aydemir

3. Ayşenur Dağ

Büyük kadınlar 400 metre:

1. Ayşegül Yalnız

2. Şevval Aydemir

3. Ayşenur Dağ

Büyük kadınlar 1500 metre

1. Mihriban Serçe

Büyük kadınlar gülle atma:

1. Fatma Gül Koç

2. Nefise Nazlı Şen

3. Ebru Özdemir

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

YORUMLAR
500

İşitme Engelliler Olimpiyatları, Atletizm, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 19:52:03. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement