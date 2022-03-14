Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi'nin iş birliğiyle Ali Özdemir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 100 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada açık kategori erkeklerde dereceye giren sporcular şunlar:
1. Azat Gündüz
2. Ahmet Oğuz Coşar
3. Oktay Kılıç
Açık kategori kadınlarda dereceye giren sporcular şunlar:
1. Gülçin Songül
2. Ayşe Uyanık
3. Nazlı Malkoç Tanrıverdi
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika