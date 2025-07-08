Türkiye, İspanya'ya Yenildi

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İspanya'ya 14-12 mağlup oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, İspanya ile karşı karşıya geldi.
Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 14-12 yenildi.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın saat 20.45'te Macaristan'la karşılaşacak.
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