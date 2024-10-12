Türkiye, Karadağ'ı 1-0 ile Geçti - Son Dakika
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Türkiye, Karadağ'ı 1-0 ile Geçti

Türkiye, Karadağ\'ı 1-0 ile Geçti

Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

12.10.2024 00:10
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Berkay YILDIZ/ SAMSUN, -

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 62 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Arda Güler (Dk. 83 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)

KARADAĞ: Igor Nikic, Adam Marusic, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Driton Camaj (Dk. 61 Milutin Osmajic), Marko Bakic (Dk. 90 Milan Vukotic), Edvin Kuc (Dk. 61 Marko Jankovic), Vladimir Jovovic (Dk. 76 Milos Brnovic), Stevan Jovetic (Dk. 76 Stefan Mugosa), Nikola Krstovic

GOL: Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

SARI KARTLAR: Arda Güler, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü (Türkiye) - Milos Brnovic, Milutin Osmajic (Karadağ)

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Türkiye, liderliğini sürdürdü.

1'inci dakikada ani gelişen Türkiye atağında Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Igor Nikic kurtardı.

7'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın sert kafa vuruşunda kaleci Igor Nikic topu iki hamlede kontrol etti.

9'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte bulunan Orkun Kökçü'nün kafa vuruşunda top kaleci Igor Nikic'te kaldı.

12'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

22'nci dakikada Ay-yıldızlıların atağında boşta kalan topu Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

28'inci dakikada Karadağ'dan Camaj'ın kullandığı köşe vuruşunda, kaleye doğru yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır kornere tokatladı.

36'ncı dakikada ani gelişen Karadağ atağında topla buluşan Krstovic ceza sahası yayı üzerinde kaleye sert vurdu. Savunmada Merih Demiral topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

38'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Arda Güler rakibine çalım atarak yerden yaptığı ortada kale sahasında bulunan Yunus Akgün topa vurmak istedi ancak top savunmadan sekti. Ardından Karadağlı oyuncular topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

53'üncü dakikada Yunus Akgün'ün yerden pasıyla buluşan Arda Güler, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

55'inci dakikada millilerin geliştirdiği atakta Orkun'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direkten döndü. Dönen topa Arda Güler kafayla vurdu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Marko Bakic'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nikola Krstovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

69'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla buluşan Kenan Yıldız ceza sahası içerisinde kaleye çektiği şut direkten döndü. Dönen topu İrfan Can Kahveci tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

73'üncü dakikada Arda Güler'in pasıyla buluşan Bertuğ Yıldırım ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

A Milli Takım, maçı 1-0 kazandı.

Kaynak: DHA

İrfan Can Kahveci, Politika, Karadağ, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Karadağ'ı 1-0 ile Geçti - Son Dakika

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