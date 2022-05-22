Türkiye Kaykay Şampiyonası Sokak Disiplini 1. Etap Yarışması Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye Kaykay Şampiyonası Sokak Disiplini 1. Etap Yarışması Ankara'da yapıldı.
Ankara Millet Bahçesi Kaykay Parkı'nda düzenlenen yarışmaya 8'i kadın 66 sporcu katıldı.
Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından erkeklerde Berke Dikişçioğlu birinci olurken, İbrahim Yılmaz ikinci, Alparslan Ayhan üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda ise Melis Sakaoğlu birinciliği elde ederken, Ayşe Can ikinci, İrem Kocaarık üçüncü sırada kendisine yer buldu.
Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
Yarışmayı, Spor Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş, sporcuların aileleri ve diğer ilgililer izledi.
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