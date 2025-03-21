Türkiye, Kosova'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Kosova'yı 2-1 Yendi

Türkiye, Kosova\'yı 2-1 Yendi

Ümit Milli Takım, Kosova'yı hazırlık maçında 2-1'lik skorla mağlup etti. Goller İzzet ve Semih'ten.

21.03.2025 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ümit Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında Gain Park Stadyumu'nda karşılaştığı Kosava'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Berkay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerinde topla buluşan İzzet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Frokaj'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

65. dakikada Selmonaj'ın ceza sahası içerisinde elle müdahalesi sonucu Türkiye'nin kazandığı penaltıda Semih Kılıçsoy topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Mazlum Doğan Bodur

Türkiye: Jankat Yımaz, Ali Turap Bülbül (Emir Ortakaya dk. 87), Yiğit Efe Demir (Baran Moğultay dk.87), Yasin Özcan (Ayberk Karapo dk. 87), Berkay Yılmaz (Furkan Demir dk. 87), İzzet Çelik (Ege Bilsel dk. 71), Yunus Emre Konak (İsak Vural dk. 58), Başar Önal (Eyüp Aydın dk. 46), Mustafa Hekimoğlu (Emirhan Demircan dk. 46), Semih Kılıçsoy, Poyraz Efe Yıldırım (Emir Bars dk. 87)

Yedekler: Deniz Dilmen, Emre Bilgin, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Gökhan Gönül

Kosova: Seji, Sahitaj, Shala, (Selmonaj dk. 63), Zeqiraj, Vokrri (Ahmeti dk. 90), Muqaj (Suplja dk. 63), Maloku (Ademi dk. 71), Xhylani (Krasniqi dk. 46), Frokaj (Imeri dk. 46), Gashhijani (Jashari dk. 46), Bitiqi (Gashi dk. 63)

Yedekler: Avdija

Teknik Direktör: Afrim Toverlani

Goller: İzzet Çelik (dk. 10), Semih Kılıçsoy (dk. 65 pen.) (Türkiye), Frokaj (dk. 33) (Kosova)

Sarı Kartlar: Yunus Emre Konak (Türkiye), Shala, Frokaj (Kosova) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Semih Kılıçsoy, İzzet Çelik, Milli Takım, Politika, Türkiye, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Kosova'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:39:35. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Kosova'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement