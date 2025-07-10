Türkiye, Macaristan'a Kaybetti

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman (9-16) müsabakasında Macaristan'a 61-57 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonun klasman maçında Macaristan ile karşılaştı.
Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 13-8 üstün tamamlayan Macaristan, ilk devreyi de 27-26 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Macaristan, üçüncü periyodunu 42-41 önde bitirdiği karşılaşmadan 61-57 galip ayrıldı.
Türkiye, 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak klasman (13-16) müsabakasında İsrail ile karşılaşacak.
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