Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı

17.05.2022 12:13
Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı

Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Minikler Takım Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası törenle başladı.

Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Minikler Takım Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası törenle başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Spor sayesinde hayatınızı disipline ediyor, gelişiminizi hızlandırıyor ve sağlığınızı koruyorsunuz. Dilerim sporla kurduğunuz bu ilişki ömür boyu devam eder ve hayatınızı sağlıklı, ahlaklı ve dürüst insanlar olarak geçirirsiniz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Minikler Takım Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası törenle başladı. Açılış törenine Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, antrenörler, aileler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Ekrem Yüce'ye federasyon temsilcisi Musa Güler tarafından organizasyona sunduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi. Törende ayrıca İl Spor Müdürü şampiyon sporcuyla gösteri maçı yaparken Başkan Yüce, şampiyonada kızlar takım 2.'ncisi olan Büyükşehirli sporculara kupalarını takdim ederek, tebrik etti. Başkan Yüce, organizasyonda şampiyon olan raketlere bisiklet hediye edeceğini duyurdu. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Yaklaşık 4 gün boyunca 40 ilden 300 sporcu 45 kulübü misafir etmenin hazzını yaşıyoruz. Organizasyona katılan tüm minik sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Minik sporculara ve ailelerine seslenen Başkan Ekrem Yüce, "Hayatın normal seyri içerisinde doğumdan yaşlılığa her yaşın kendine ait güzellikleri, tatları vardır. En güzel çağların başında çocukluk çağları gelir. Çocukluk çağları hayatın yorucu yükü omuzlarımıza daha binmediği, sevgi dolu zamanlardır. Bu zamanları sporla, kardeşlik ve paylaşma kültürüyle geçirmek çok önemli. Spor sayesinde hayatınızı disipline ediyor, gelişiminizi hızlandırıyor ve sağlığınızı koruyorsunuz. Dilerim sporla kurduğunuz bu ilişki ömür boyu devam eder. Hayatınızı sağlıklı, ahlaklı ve dürüst insanlar olarak geçirirsiniz. Burada öğrendiğiniz paylaşma ve dayanışma kültürünü hayatınızın her alanında uygularsınız. Şampiyonanın hem bizim için hem de çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyor, tüm minik sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı
Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı
Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı
Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı
Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500
Sakarya'da çocuklar uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi Sakarya'da çocuklar uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor
Kaynak: İHA

Ekrem Yüce, gençlik, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement