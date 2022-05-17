Türkiye Minikler Masa Tenisi Şampiyonası başladı

Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Minikler Takım Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası törenle başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Spor sayesinde hayatınızı disipline ediyor, gelişiminizi hızlandırıyor ve sağlığınızı koruyorsunuz. Dilerim sporla kurduğunuz bu ilişki ömür boyu devam eder ve hayatınızı sağlıklı, ahlaklı ve dürüst insanlar olarak geçirirsiniz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Minikler Takım Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası törenle başladı. Açılış törenine Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, antrenörler, aileler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Ekrem Yüce'ye federasyon temsilcisi Musa Güler tarafından organizasyona sunduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi. Törende ayrıca İl Spor Müdürü şampiyon sporcuyla gösteri maçı yaparken Başkan Yüce, şampiyonada kızlar takım 2.'ncisi olan Büyükşehirli sporculara kupalarını takdim ederek, tebrik etti. Başkan Yüce, organizasyonda şampiyon olan raketlere bisiklet hediye edeceğini duyurdu. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Yaklaşık 4 gün boyunca 40 ilden 300 sporcu 45 kulübü misafir etmenin hazzını yaşıyoruz. Organizasyona katılan tüm minik sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Minik sporculara ve ailelerine seslenen Başkan Ekrem Yüce, "Hayatın normal seyri içerisinde doğumdan yaşlılığa her yaşın kendine ait güzellikleri, tatları vardır. En güzel çağların başında çocukluk çağları gelir. Çocukluk çağları hayatın yorucu yükü omuzlarımıza daha binmediği, sevgi dolu zamanlardır. Bu zamanları sporla, kardeşlik ve paylaşma kültürüyle geçirmek çok önemli. Spor sayesinde hayatınızı disipline ediyor, gelişiminizi hızlandırıyor ve sağlığınızı koruyorsunuz. Dilerim sporla kurduğunuz bu ilişki ömür boyu devam eder. Hayatınızı sağlıklı, ahlaklı ve dürüst insanlar olarak geçirirsiniz. Burada öğrendiğiniz paylaşma ve dayanışma kültürünü hayatınızın her alanında uygularsınız. Şampiyonanın hem bizim için hem de çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyor, tüm minik sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA