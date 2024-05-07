Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. Ayak Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. Ayak Yarışları Sonuçlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. Ayak Yarışları Sonuçlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. ayak yarışlarında, Tülya Kesebir ve Muhammed Emir Kurtulan kadınlar ve erkekler kategorisinde birinci oldu. Yaren Kalender ve Barış Doğu Çelik 19 yaş altı kategorisinde en iyi dereceyi elde etti. Bengisu Naz Öztegil ve Eren Kıvanç Taşyaran gençler kategorisinde birinci olurken, İlayda Demir ve Ali Akaydın büyükler kategorisinde birinci sırayı aldı.

07.05.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. ayak yarışları, Ankara'da yapıldı.

Eryaman TOHM'da yapılan yarışlarda 17 yaş altı kategorisinde Tülya Kesebir, 1264 puanla kadınlarda, Muhammed Emir Kurtulan da 1428 puanla erkeklerde birinci oldu.

19 yaş altında 1277 puanla Yaren Kalender kadınlarda, Barış Doğu Çelik ise 1470 puanla erkeklerde en iyi dereceyi elde etti.

Gençlerde 1281 puanla Bengisu Naz Öztegil kadınlarda, 1502 puanla Eren Kıvanç Taşyaran erkeklerde, büyüklerde İlayda Demir 782 puanla kadınlarda, Ali Akaydın 1124 puanla erkeklerde ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Eren Kıvanç, Türkiye, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. Ayak Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. Ayak Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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