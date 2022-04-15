Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği

15.04.2022 15:04
Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği

Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

İl Temsilcisi Osman Baki Uçarer başkanlığında bağlı bütün kurulların katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde 2022 faaliyet programı üzerinde konuşuldu. Bu yıl üç resmi faaliyette bulunan temsilciliğin, yılın geri kalanı için planladıkları faaliyetlerin tertibi konusunda fikir birliğine vardı. Eskişehir İl Hakem Kurulu Başkanı Işıl Aktaş, mevcut hakemlerin durumlarını değerlendirerek hakem hatalarının mümkün olduğunca minimuma indirilmesi gerektiğini belirtti ve tüm kurullara 2022 yılı için başarılar diledi.

Muay Thai branşının Eskişehir'de hak ettiği değeri görmediğini belirten İl Temsilcisi Uçarer, "Bu yıl ilimizden çıkardığımız Avrupa 2'ncisii sporcumuzun, branşın tanıtımı için güzel bir örnek oldu" diye belirtti.

Yemeğe onur konuğu olarak katılan iş insanı Dilek Çiftçi, bu asil branşa sahip çıkılması gerektiğini kendisi gibi iş insanlarının desteğinin önem taşıdığını belirtti ve 2022 yılının temsilcilik için hayırlı geçmesini diledi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Nesli tehlike altındaki küçük akbabaların takibi için Eskişehir'de çalışma başlatıldı Nesli tehlike altındaki küçük akbabaların takibi için Eskişehir'de çalışma başlatıldı Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

iftar yemeği, Muay Thai, Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:19:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement