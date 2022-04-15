Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nden iftar yemeği - Son Dakika

Türkiye Muay Thai Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

İl Temsilcisi Osman Baki Uçarer başkanlığında bağlı bütün kurulların katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde 2022 faaliyet programı üzerinde konuşuldu. Bu yıl üç resmi faaliyette bulunan temsilciliğin, yılın geri kalanı için planladıkları faaliyetlerin tertibi konusunda fikir birliğine vardı. Eskişehir İl Hakem Kurulu Başkanı Işıl Aktaş, mevcut hakemlerin durumlarını değerlendirerek hakem hatalarının mümkün olduğunca minimuma indirilmesi gerektiğini belirtti ve tüm kurullara 2022 yılı için başarılar diledi.

Muay Thai branşının Eskişehir'de hak ettiği değeri görmediğini belirten İl Temsilcisi Uçarer, "Bu yıl ilimizden çıkardığımız Avrupa 2'ncisii sporcumuzun, branşın tanıtımı için güzel bir örnek oldu" diye belirtti.

Yemeğe onur konuğu olarak katılan iş insanı Dilek Çiftçi, bu asil branşa sahip çıkılması gerektiğini kendisi gibi iş insanlarının desteğinin önem taşıdığını belirtti ve 2022 yılının temsilcilik için hayırlı geçmesini diledi. - ESKİŞEHİR