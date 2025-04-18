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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı

Akhisar'da düzenlenen şampiyona, Vali Özkan'ın katılımıyla açıldı. Sporcu ve çevre sağlığına vurgu yapıldı.

18.04.2025 20:43
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Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Üç gün sürecek şampiyonanın açılışı Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla yapıldı.

18-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve üç farklı kategoride düzenlenen yarışmalara katılan tüm sporculara başarılar dileyen Vali Özkan, oryantiring sporunun fiziksel ve zihinsel gelişime büyük katkı sunduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin toplum sağlığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Vali Özkan, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler'e ve organizasyona katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür etti.

Açılışta yaptığı konuşmada, oryantiring sporunun çok yönlü katkılarına dikkat çeken Vali Özkan, "Oryantiring sporu hem fiziksel hem de zihinsel gelişim sağlayan özel bir spor dalıdır. Ormanda yön belirleme, hareket belirleme gibi uygulamalar, fikri aktiviteyi ve stratejik düşünme yeteneğini geliştirmektedir. Harita ve yön bulma becerileriyle entelektüel gelişime katkı sağlarken, ormanlık alanlarda yapılan bu etkinlikler, doğayla uyum içinde olmayı da öğretmektedir" dedi.

Oryantiringin aynı zamanda obeziteyle mücadele, aile içi dayanışma, çevre bilinci ve takım ruhu gibi değerleri pekiştirdiğine de dikkat çeken Vali Özkan, "Bu spor aynı zamanda bir aile sporudur. Ailenin birlikte mutlu olabileceği, hem sportif bir aktiviteyi icra edilebildiği hem de doğayla iç içe keyifli bir gezinti yapılabileceği; ayrıca stratejik düşünme ve muhakeme gücünü geliştirerek özellikle belli bir yaştan sonra zihni zinde tutmaya yardımcı olan son derece değerli bir faaliyettir. Ayrıca bu spor, güçlü bir sosyal yönü olan bir etkinliktir. Takım ruhunu ve dayanışmayı geliştirir. Anadolu'nun dört bir yanından gelen sporcuların ve ailelerinin bir araya gelmesiyle, toplumsal kaynaşmayı teşvik eder. Bu sporun yaygınlaşması; insani değerlerin güçlenmesi, çevreye duyarlılığın artması ve çevre dostu bir yaklaşımın pekişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda beden ve ruh sağlığının yanı sıra zihinsel gelişime de önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Oryantiring Federasyonunun yıllardır sürdürdüğü çalışmaların, bu sporun toplum nezdinde anlaşılmasını ve sevilmesini sağladığını belirten Vali Özkan, "Senelerdir federasyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar, bu spor dalının öneminin ve anlamının; insanların beden ve ruh sağlığı yönünden taşıdığı ehemmiyetin, tüm aileler tarafından anlaşılmasına vesile olmuştur. Temennimiz, bu spor dalının bundan sonra daha da yaygınlaşmasıdır. Bu spor dalı; sağlık, sosyalleşme, sportif faaliyetler ile aile içi yardımlaşma ve dayanışma açısından son derece kıymetlidir. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız ve güvenlik birimlerimiz bu alanda destek sağlamış, sağlamaya da devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Vali Özkan, şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçen federasyon yetkililerine, antrenörlere, sporculara, kamu kurumlarına ve gönüllülere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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