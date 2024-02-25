Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası\'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 1. etabında, erkekler ve kadınlar 10 top müsabakaları tamamlandı. Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, erkeklerde birinci Samet Değirmenci, ikinci Saki Kanatlar, üçüncü Sami Köylü ve Onur Yıldırım oldu. Kadınlarda ise birinci Sinem Kökten, ikinci Verda Çınık, üçüncü Ecem Avcı ve İrem Parlar oldu.

25.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:15
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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 1. etabında, erkekler ve kadınlar 10 top müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler: 1. Samet Değirmenci, 2. Saki Kanatlar, 3. Sami Köylü, 3. Onur Yıldırım

Kadınlar: 1. Sinem Kökten, 2. Verda Çınık, 3. Ecem Avcı, 3. İrem Parlar

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika
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