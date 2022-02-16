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Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

16.02.2022 16:29
Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde 18-20 Şubat tarihinde İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası düzenlenecek. 18 Şubat Cuma günü başlayacak organizasyon ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

"Yeni yıldız adayları çıkacak"

Kocaeli'de önemli spor etkinliklerine imza atıklarının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Şehrimiz için hayırlı olsun. Gençlerimizi sporla buluşturmak ve yetiştirmek Büyükşehir olarak önemsediğimiz bir konu. Sadece gençlerimiz değil her yaştan insanımızın da spora katılımı önemli. Hayata geçirdiğimiz projelerle Kocaeli'nin spor kenti olması yönünde sıkı çalışıyoruz. Son 2 yılda spora 237 milyon lira bütçe ayırdık ve 17 de tesis kazandırdık. Orta öğretim kurumlarımızda hem voleybol hem de basketbol ekipmanları sağladık. Amatörlerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2 milyonluk şehirde 500'ün üzerinde amatör spor kulübümüz var. KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimine teşekkür ederim. 12 ayda ulusal ve uluslararası 63 organizasyon düzenledik. Yahya Kaptan'da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası düzenlenecek. Yeni yıldız adayları çıkacak ve keyifli bir 3 gün geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bu sporu en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz"

Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ise, "Kick boks en çok sporcusu bulunan 4. spordur. Büyük bir aileyiz ve gittiğimiz her yerde bu sporu en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'de profesyonel bazda müsabaka oynanan 2 spor branşından birisidir. Olimpiyatlar tarafından tanınmıştır ve yaz olimpiyat oyunları için de tarih bekliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

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Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Kick Boks, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika Spor


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