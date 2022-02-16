Üye Girişi
Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

16.02.2022 23:47
Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 18-20 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası müsabakaları nedeniyle bir restoranda basın toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ev sahipliğini yapacakları şampiyonanın kent için büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Gençleri sporla buluşturmayı önemsediklerini aktaran Çakmak, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Kocaeli'nin spor kenti olması yönünde sıkı çalışıyoruz. Son 2 yılda spora 237 milyon lira bütçe ayırdık ve 17 de tesis kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Çakmak, 12 ayda ulusal ve uluslararası 63 organizasyon düzenlediklerini dile getirerek, keyifli bir 3 gün geçirileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da büyük bir aile olduklarını dile getirerek, gittikleri her yerde Kick Boks'u en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, toplantıya katılan sporculara çiçek takdim edildi.

Şampiyona ilk gün, kura çekimi ve "Profesyonel K1 Kategori Elemeleri"yle başlayacak.

YORUMLAR
500

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Kick Boks, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:32 Hull City'sinde şaşkınlık yaratan durum! Acun Ilıcalı'nın Salah'ı iki maçtır kayıplara karıştı
23:19 Erdoğan'ın sitemi Millete Sesleniş konuşmasına damga vurdu: Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok
23:18 Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu
22:57 Millet İttifakı, 6 partiye ulaşırsa oy oranı nasıl değişecek? Son anketten dengeleri etkileyecek sonuç
22:56 Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 23:55:59. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement