Türkiye-Sırbistan maçının ardından

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin açıklamaları
Milli voleybolcular Derya Cebecioğlu ve Aylin Akyol'un açıklamaları LODZ - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve milli oyuncular Derya Cebecioğlu ve Aylin Akyol açıklamalarda bulundu.
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