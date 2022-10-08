Türkiye-Sırbistan maçının ardından

Milli voleybolcular Derya Cebecioğlu ve Aylin Akyol'un açıklamaları LODZ - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 'nın 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Polonya 'da Sırbistan 'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve milli oyuncular Derya Cebecioğlu ve Aylin Akyol açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

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