Türkiye-Sırbistan maçının ardından - Son Dakika
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Türkiye-Sırbistan maçının ardından

08.10.2022 21:01

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin açıklamaları Milli voleybolcular Derya Cebecioğlu ve Aylin Akyol'un açıklamaları LODZ - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin açıklamaları

Milli voleybolcular Derya Cebecioğlu ve Aylin Akyol'un açıklamaları LODZ - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve milli oyuncular Derya Cebecioğlu ve Aylin Akyol açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Sırbistan, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Sırbistan maçının ardından - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Sırbistan maçının ardından - Son Dakika
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