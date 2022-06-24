Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yarın başlayacak - Son Dakika
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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yarın başlayacak

24.06.2022 11:22
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yarın başlayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon 25-26 Haziran tarihlerinde Asarlık Mevkii Caresse Bodrum sahilinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada sporcular 7 farklı kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri sergileyerek puan toplayacak.

Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Bodrum yarışları; pro open, pro stock (0-179 beygir), pro stock (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.

Müzik, sanat ve sporun buluştuğu, dünyanın ilk konsept mağazası Vakkorama'nın ana sponsorluğunda düzenlenen şampiyonada su jeti sınıfında 10'u kadın 40 sporcu mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakkorama Watersports Championship ile birlikte Türkiye şampiyonasının düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ülkemizin birçok ilinden deniz ile ilgili başarılı sporcularını bir araya getiren bir organizasyon hazırladık. Her sınıfta sporcuların ciddi bir katılım sağlamasından dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da 9 farklı sınıfta yarışlar düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak hem karada hem de denizde farklı şampiyonalar düzenliyoruz. Çok güzel bir organizasyon ile deniz yarışlarımıza start vereceğiz. Vakkorama Watersports Championship'te şampiyon sporcularımızın mücadele edecek olmaları ayrıca mutluluk veriyor. Mavi vatanda yapacağımız bu organizasyonumuzla birlikte spor turizmi alanında da ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlayacağız."

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Kaynak: AA

Türkiye, Bodrum, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yarın başlayacak - Son Dakika

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